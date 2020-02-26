В Милославском районе капитально отремонтировали Чернавский сельский Дом культуры

В среду, 26 февраля, в селе Чернава Милославского района прошло открытие сельского Дома культуры, здание которого было капитально отремонтировано в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Валерия Масловская, региональный координатор партпроекта Елена Шаповская, и.о. главы администрации Милославского района Михаил Ромодин, местные жители.

На ремонт фасада, кровли, танцевального зала, фойе, библиотеки, зрительного зала, методического кабинета из бюджетов всех уровней было выделено около 3 млн. руб. Кроме этого, из Резервного фонда правительства Рязанской области на ремонт сцены было выделено 600 тыс. руб. За счёт спонсорских средств было приобретено звуковое оборудование и одежда для сцены.

– Сегодня мы открываем 26 Дом культуры, отремонтированный в нашем регионе в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Все мы прекрасно понимаем, что государство, в котором не уделяется внимание вопросам культуры и образования, перестает развиваться, – подчеркнула Елена Митина. – Дом культуры – это душа населенного пункта. Именно здесь сохраняются и передаются от поколения к поколению лучшие традиции, жители имеют возможность проявить свои творческие способности. Уверена, что в стенах вашего Дома культуры будет проведено немало интересных праздников и мероприятий.

Парламентарий вручила директору Дома культуры денежный сертификат на 20 тыс. руб.

В честь торжественного мероприятия был организован концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Милославского района.