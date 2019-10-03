В Кадомском районе задержали подозреваемого в гибели мужчины

В Кадомском районе полицейские заключили под стражу подозреваемого в гибели мужчины. Тело погибшего обнаружили 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, накануне гибели к мужчине заходил подозреваемый и предлагал выпить. Хозяин дома инициативу не поддержал и гостей принимать не хотел. Мужчины поссорились, 51-летний местный житель начал избивать 66-летнего хозяина дома, в том числе и металлической трубой. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Собранные доказательства и результаты допроса позволили изобличить подозреваемого в совершении данного преступления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В настоящий момент, подозреваемый взят под стражу по решению суда. Расследование продолжается.