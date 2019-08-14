В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

Команда BBC Visual and Data Journalism создала сайт в интернете, на котором можно попробовать спрогнозировать, какая погода будет в 1000 крупных городах по всему миру в 2100 году.



Это не более чем прогнозы, но есть и объективные данные. В частности, на сайте отображаются температуры июля и января для каждого года с 1900 по 2018 для каждого их этих городов. Можно также увидеть и линию средних температур для этих месяцев.



Например, для Рязани средняя температура июля составляет +19,2 градуса, января – — 11,2 градуса.

