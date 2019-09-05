В «Фотодоме» открывается выставка пинхол-фотографии

В пятницу, 6 сентября, в 19.00 в МВЦ им. Е.Н. Каширина «Фотодом» откроется выставка работ фотографов из разных городов России, Белорусии, Литвы и Нидерландов. Экспозиция составлена при участии международной общественной организации Союза фотографов-пинхолистов (SPin). При этом тематика выставочных работ не согласовывалась: каждый прислал то, что счёл нужным. Объединяющим началом экспозиции стало то, что все снимки авторы сделали на самодельные фотокамеры, в которых отсутствуют линзы – так называемые пинхол-камеры.

Куратор выставки, член SPin Игорь Степанич так прокомментировал то, что увидят зрители на выставке из 60-и пинхол-фотографий: «Каждый автор со своим видением и осмыслением процесса фотографирования через столкновение света и поверхности поймал уникальные фрагменты времени и пространства, которые стали цветными и чёрно-белыми отпечатками. Таким образом на выставке представлены снимки, сделанные на плёнку и фотобумагу, в числе которых есть примеры соларографии и цианотипии [фотографические техники, дающие при фотопечати различные эффекты]… Всё это – о пинхоле, о жизни, обо всём».

Объективом для пинхол-камеры служит отверстие, которое может быть сделано, например, в спичечном коробке, коробке из-под чая, корпусе старой «мыльницы», или в мыльнице как таковой. Но для сторонников этого метода съёмки важен не столько механизм фотоаппарата, сколько сама идея. Куратор выставки сформулировал её таким образом: «За процессом изготовления пинхол-камеры, как и за съёмкой и обработкой кадра может стоять определённый концепт исследования времени, который преследует автор, а может вовсе не быть никакой цели: в любом случае в результате возникает открытый диалог фотографа с действительностью, ведь что именно попадёт в его кадр, каким будет ответ внешнего мира – точно никогда заранее неизвестно. Пинхол-фотография – это всегда то, что здесь и сейчас попало в поле зрения его камеры».

Свой случайный разговор с миром для зрителей выставки представляют Алексей Ильин (Беларусь), Игорь Брякилев (Россия), Вадим Шамков (Литва), Сергей Кулагин (Беларусь), Марина Герасимова (Россия), Юрий Горовик (Беларусь), Андрей Лошкарёв (Россия), Наталья Голубева (Россия), Илья Московец (Россия), Рене Вонк (Нидерланды), Евгений Глушень (Беларусь), Денис Чикишев (Россия), Диана Панкова (Беларусь), Иван Самоваров (Россия) и её куратор Игорь Степанич (Россия).

Познакомиться с работами первой коллективной экспозиции фотографов-пинхолистов, в том числе членов SPin, можно до 25 сентября с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья в «Фотодоме», расположенном по адресу ул.Почтовая, 58, второй этаж, вход свободный.