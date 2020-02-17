В ДТП в Кораблинском районе пострадал шестилетний ребёнок

В ДТП в Кораблинском районе пострадали двое. Среди пострадавших – шестилетний ребёнок.

По сообщению УМВД России по Рязанской области, происшествие случилось вечеров субботу, 15 февраля. Автоледи из Ухоловского района двигалась на «Рено» по автодороге «Рязань – Ряжск». В какой-то момент женщина решила свернуть на примыкающую дорогу, однако, несмотря на сложные условия, до конца не убедилась в безопасности манёвра.

В этот момент её автомобиль столкнулся с двигающимся по встречной полосе автомобилем ВАЗ-2115. За рулём «пятнашки» находился 31-летний рязанец.

В результате столкновения водитель и шестилетний пассажир «Рено» получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.