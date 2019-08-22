В ДТП в центре Рязани пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП на улице Горького в Рязани. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Авария случилась в среду, 21 августа, в 16.55 у дома №31. 61-летняя жительница Рязани, ехавшая за рулём автомобиля «ЛЕКСУС NX200», по предварительным данным, при развороте столкнулась с попутным «NISSAN MURANO» под управлением 38-летнего рязанца.



После столкновения помощь медиков потребовалась женщине-водителю, а также пассажирам другого автомобиля в возрасте 34 и 67 лет. Проводится проверка.

