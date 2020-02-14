У рязанки украли продукты из камеры хранения в супермаркете

В одном из супермаркетов сети «Магнит» в Рязани украли продукты из камеры хранения. Об этом в социальной сети ВКонтакте рассказал сын пострадавшей женщины.
По словам пользователя соцсети, его мать оставила на хранение пакет с продуктами. Стоимость украденного оценивается в 2,5 тысячи рублей. Когда рязанка вернулась, в ячейке лежали вещи другого человека. Оказалось, что один и тот же ключ подходит к разным ящикам.
Рязанец сообщил, что решить проблему с возмещением стоимости украденного с администрацией магазина не удалось. При этом он отметил, что такая ответственность существует, согласно ст. 426 и 924 ГК РФ.
На место были вызваны сотрудники полиции, они запросили записи с камер наблюдения. При этом правоохранители высказали сомнения, что вора можно найти.