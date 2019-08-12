Три рязанских проекта получат 2 миллиона рублей по итогам форума «Территория смыслов»

Три проекта из Рязанской области получат поддержку Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и молодёжной политики.



Имена авторов были озвучены накануне поздно ночью на закрытии форума «Территория смыслов».



Полтора миллиона рублей получит групповой проект «Цифровой урбанистический хакатон CityHack». Руководитель проекта Мария Рассыхаева.



Также деньги выделят на два индивидуальных проекта: «Экскурсии по Рязани и области на английском», 200 тысяч рублей, автор Анатолий Тверитнев и «Цифровая платформа профессиональной ориентации «Моя первая работа», 300 тысяч рублей, автор Сергей Правкин.

