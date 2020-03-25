Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

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Число рязанцев, заражённых коронавирусом, не увеличилось. Их двое – мужчина, вернувшийся из Франции, и его супруга. Информацию на 08.30 среды, 25 марта, распространила оперативная рабочая группа правительства Рязанской области.

На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Под контролем врачей находятся 818 человек, у них взяты анализы на COVID-2019.

– Завершено медицинское наблюдение у 112 человек, все обследованы и здоровы, – говорится в сообщении рабочей группы.

