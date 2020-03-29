Стали известны номера маршруток, которые прекратят работу в Рязани

-

С понедельника, 30 марта, в Рязани временно прекратят работу 8 коммерческих маршруток. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, поручение о прекращении работы коммерческих перевозчиков дал губернатор Николай Любимов. Эта мера призвана остановить распространение коронавируса в городе. Работать будет только муниципальный общественный транспорт и те маршрутки, которые нельзя отменить в силу определённых причин. Их также будут дезинфицировать как муниципальные троллейбусы автобусы.

– Восемь коммерческих маршрутов временно прекратит работу уже с понедельника, 30 марта: №№42; 57; 73; 87; 91; 95; 96; 98, – говорится в сообщении администрации Рязани.

По результатам мониторинга пассажиропотока в городе может быть принято решение о закрытии и других маршрутов.

