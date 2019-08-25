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Синоптики выяснили, каким будет прогноз погоды в Рязани на последнюю неделю лета

pixabay.com

Синоптики выяснили, какой будет погода в Рязани и области на новую рабочую неделю, с 26 по 30 августа. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра.

В понедельник, 26 августа, ожидается малооблачная погода без осадков, днём воздух прогреется до +21 градуса, ночью до +12. Во вторник ожидаются кратковременные дожди, днём до +22 градусов, облачно с прояснениями.

В среду днём воздух прогреется до +15 градусов, дождя не обещают. В четверг и пятницу температура воздуха поднимется до +17, будет переменная облачность, без осадков.

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