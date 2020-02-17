С карточки рязанки похитили 277 тысяч рублей

С карточки жительницы Рязани мошенник похитил крупную сумму. В настоящий момент по данному факту проводят расследование полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, к правоохранителям обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что с её карточки исчезло 277 тысяч после разговора с представителем банка.

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности организации и сказал, что с карты рязанки кто-то пытается снять деньги. Он настоятельно попросил её следовать его советам. Доверчивая женщина отправила незнакомцу свои персональные данные и тем самым дала ему возможность подключить к её счету мобильный банк и провернуть махинацию.

В настоящий момент полицейские устанавливают личность лже-сотрудника банка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ. Злоумышленнику грозит срок до 6 лет.