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Рязанскую поликлинику открыли после ремонта

Во вторник, 4 февраля, после ремонта открыли 10-ю поликлинику. Ремонтные работы начались в ноябре прошлого года, а закончились в конце января. Из регионального бюджета было выделено по нацпроекту «Здоровье» 11,9 млн рублей.

В поликлинике заменили полы, окна, двери, покрасили стены, сделали запасной выход, отмостку здания, провели работы по монтажу линий электро- и теплоснабжения. Отремонтировали 43 кабинета из 46, в кабинетах УЗИ, хирургической службы и оториноларинголога появилось новое оборудование. Теперь в поликлинике можно сделать УЗИ сердца и сосудов.

Согласно принципам бережливого производства, у нас появилась маркировка по цветам. А в штат пришли молодые доктора на должность терапевта.

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