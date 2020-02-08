Рязанский дизайнер Ольга Крамс открыла первую персональную выставку

В субботу, 8 февраля, в музее истории молодежного движения прошло открытие первой персональной выставки рязанского дизайнера одежды, стилиста, fashion-иллюстратора Ольги Крамс. Экспозиция северных акварелей называется «Лето за полярным кругом».

– Эта серия акварелей появилась от впечатлений после путешествия семьей за полярный круг. Мы побывали во многих местах, но особенно в душу запали полуостров Рыбачий, Териберка и Хибины, – рассказала автор выставки Ольга Крамс.

Полуостров Рыбачий расположен на северо-западе Мурманской области, и, по словам, Ольги Крамс, это настоящий «край земли»: плато круто обрывается отвесными черными скалами к бушующему Баренцеву морю. Териберка – манящий и волшебный край на Кольском полуострове, а Хибины – самый крупный горный массив Кольского севера.

– Север – не просто место на карте, а состояние, которое я попыталась передать. Эти ощущения в моих акварелях: манящий холод Ледовитого океана, жёсткость скал мыса Кекурский, прозрачная легкость и суровость Хибин, удивительные краски Териберки, – поделилась Ольга Крамс.

Выставка будет работать до конца февраля в музее истории молодежного движения. Некоторые работы можно приобрести.