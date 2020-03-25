Рязанские врачи совершенствуют навыки работы с ИВЛ при вирусных пневмониях

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На тренинге в учебной операционной РязГМУ ВЕТЛАБ анестезиологи, пульмонологи и реаниматологи больниц Рязани отработали навыки помощи при сложных случаях вирусных пневмоний. Об этом на своей странице в соцсети сообщил главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов.

Тренинг провёл руководитель травмцентра 1 уровня ОКБ Андрей Карпунин.

В рамках тренинга на лабораторном животном моделируются нарушения работы легких, которые могут случиться у пациентов с вирусной пневмонией.⠀Врачи подбирают под каждый случай оптимальные параметры ИВЛ. Делается это так, чтобы аппарат искусственной вентиляции лёгких минимально повреждал органы дыхания, пояснил Хубезов.

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