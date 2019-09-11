Рязанка организовала у себя в квартире наркопритон

Сотрудники полиции пресекли деятельность наркопритона, который организовала у себя в квартире на Касимовском шоссе 24-летняя жительница Рязани. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Женщина вела асоциальный образ жизни и ранее попадала в поле зрения правоохранителей. Её привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за распитие спиртного в общественном месте. А некоторое время назад появилась информация, что в квартире рязанки стали собираться люди, употребляющие синтетические наркотики.



Когда в квартиру пришли оперативники, внутри находились хозяйка и четверо мужчин в возрасте до 30 лет, которые находились в состоянии наркотического опьянения. Были изъяты шприцы, курительные трубки.



Всех задержанных привлекут к административной ответственности, а на хозяйку квартиры завели уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ей может грозить до 4 лет лишения свободы.

