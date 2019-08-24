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Рязанцы увидели «Интимный дневник отличницы»

В субботу, 24 августа, в «Фотодоме» прошел моноспектакль «Интимный дневник отличницы» по мотивам поэзии Веры Павловой. Сыграла в нем актриса Народного молодежного театра «Предел» (Скопин) Екатерина Стафурова. Автор сценария и режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Владимир Дель.

Постановке 14 лет, и играть Екатерина Стафорува в нем начала еще в школе. Интересно, что спектакль сопровождался документальными кадрами из жизни актрисы.

– В этом спектакле мы хотели соединить частную роль актрисы и стихи Веры Павловой. И это получилось: перед нами такое театральное сочинение, которое повествует о жизни Екатерины Стафуровой, – отметил Владимир Дель.

Это история превращения девочки в женщину, в которой каждый узнает себя и вспоминает свою молодость. Постановка стала обладатель Гран-При Всероссийского фестиваля «Успех-2010», лауреат Международного фестиваля моноспектаклей «Белый свет-2007».

Примечательно, что премьерный показ спектакля состоялся 30 мая 2008 года в Скопине, на который приехала Вера Павлова. После просмотра она сказала, что спектакль ее заставил плакать над собственными стихами второй раз. Первый раз она плакала, когда писала их.

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