Рязанцы смогут посмотреть на «Мир глазами художника»

В четверг, 5 сентября, в выставочном зале Рязанского художественного музея открылась персональная юбилейная выставка Виктора Иванова «Мир глазами художника», приуроченная к 95-летию автора. Экспозиция поражает своими масштабами. Представлено более 250 картин, которые написаны в разных техниках и жанрах.

Большую часть в творчестве художника занимают циклы, созданные в период путешествий. При просмотре выставки, сразу замечаешь прекрасные пейзажи Испании и Италии, необычный колорит местности в Мексике, атмосферу улиц Франции и Румынии, облик людей и природный ландшафт Кубы. Автор очень точно передал особенности культуры, архитектуры, природы других государств.

— Это уникальное собрание, уникальный труд. Данную выставку должен посетить каждый,- поделился своими впечатлениями министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

Большое количество рязанцев посетили открытие выставки. Не оставили ее без внимания и студенты Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера. По словам студентов, они пришли насладиться этими замечательными уникальными работами и перенять опыт у настоящего профессионала.

Выставка будет работать до 22 сентября по адресу: улица Есенина, 112.