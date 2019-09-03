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Рязанцы поучаствовали в социальной акции «Террору. Нет»

Во вторник, 3 сентября, в 14:00 на улице Почтовой состоялась социальная акция и флэш-моб «Террору. Нет». Мероприятие приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в Российской Федерации 3 сентября.

Началось мероприятие с минуты молчания в память о погибших в Беслане.

Для рязанцев организовали концертную программу, со сцены выступили рязанские солисты и творческие коллективы. По итогам акции будет подготовлен ролик «Мы против террора», который разместят в социальных сетях.

Завершилась акция песней «Миллион голосов» в исполнении Софьи Земяхиной, а зрители качали над головами российскими триколорами и подпевали.

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