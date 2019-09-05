Руководство ХК «Рязань» встретилось с болельщиками и журналистами

В четверг, 5 сентября, в пресс-центре Дворца спорта «Олимпийский» состоялась встреча руководства и игроков ХК «Рязань» с болельщиками команды и журналистами. На вопросы пришедших в ледовый дворец поклонников команды отвечали директор клуба Виталий Злобин, главный тренер Александр Сырцов. Присутствующие в зале хоккеисты представили форму, в которой «горожане» будут играть в новом сезоне.



Виталий Злобин напомним, что команда серьёзно обновилась – от прошлого состава осталось всего два человека. Изменился и состав ВХЛ – лиги, где будет играть ХК «Рязань». Теперь за победу там будут бороться 34 команды, а не 29, как в прошлом сезоне.



Бюджет «Рязани» остался на прежнем уровне, тем не менее, задачи попасть в плей-офф никто не отменял. В связи с этим у болельщиков возник вопрос – почему не удалось договориться о партнёрстве с клубом КХЛ. В межсезонье была информация, что стать партнёром «Рязани» предлагает «Авангард». Злобин сообщил, что конкретного предложения от этой команды не поступало, было лишь поверхностное общение, без какой-либо конкретики. При этом уже тогда было известно, что такое предложение имеет и ижевская «Ижсталь», которая в итоге и стала партнёром «Авангарда».



– Сотрудничество должно быть обоюдовыгодным, – подчеркнул Злобин. – Ситуация, при которой клуб КХЛ будет накатывать у нас своих молодых игроков, «Рязани» не подходит. Назывались конкретные фамилии хоккеистов, которые могут приехать, при этом пара из них уже в составе нашей команды.



Виталий Злобин отметил, что будет трудно без помощи из КХЛ, но лучше справляться своими, пусть и скромными, силами, чем в итоге оказаться у разбитого корыта. По его мнению, в ближайшее время практика с партнёрством должна закончиться – команды КХЛ, в которых есть перспективная молодёжь, будут создавать команды в ВХЛ, чтобы наигрывать хоккеистов. У некоторых клубов они уже есть, например, «Звезда», по сути фарм-клуб ЦСКА.



Директор клуба не скрывает, что состав у «Рязани» не самый укомплектованный, тем не менее, у тренера есть возможность его варьировать. Тут на помощь могут прийти игроки молодёжной команды, созданной вновь в этом сезоне.



– Они приехали к нам, чтобы чего-то добиться, поэтому будут стараться, биться на льду, – отметил Злобин. – Возможно, кто-то сможет выстрелить, показать себя.



Также Виталий Злобин отметил, что ХК «Рязань» – бюджетная организация, поэтому хоккеисты свою зарплату, пусть и не самую высокую по меркам лиги, обязательно получат. Это может привлечь некоторых игроков, считающих, что лучше бюджетная синица в руке, чем журавль с возможными премиальными, которые ещё надо ждать.



Он рассказал, что бюджет ХК «Рязань» и МХК «Рязань» разный. В регионе нашли возможности и деньги, чтобы организовать молодёжку. Играть она будет в Рязани, разговоры о том, что матчи могут пройти в Сасове, не более чем разговоры.



Следующим на вопросы болельщиков отвечал главный тренер клуба Александр Сырцов. Он рассказал, что пока не имеет опыта работы главным тренером в ВХЛ, но «все когда-то начинали».



Один из болельщиков поведал о том, что хоккеисты в личном общении жаловались, что слишком много работают на земле и мало имеют ледовой практики. Сырцов рассказал, что действительно уделяет много внимания физической подготовке, считая её основой для успешного выступления в сезоне. При этом он не стал строить подготовку так, чтобы команда непременно выстрелила в первых матчах сезона.



– Я хочу оставаться тренером «Рязани» как можно дольше, – рассказал тренер. – Получится ли у меня это, покажет время, но желание такое, безусловно, есть. Я сторонник хорошей обороны, уверен, что без неё нет хорошей атаки. И вообще, я прагматик – считаю, что лучше победить при плохой игре, чем проиграть при красивой.



Болельщики подтвердили, что обязательно будут поддерживать команду, при этом ни в коем случае не готовы видеть на площадке равнодушие игроков. И Сырцов, и Злобин согласились с этим, а главный тренер заметил, что команда пока строится и возможность вносить коррективы в состав всегда есть, в том числе и заменить равнодушных на тех, кто действительно хочет показать себя.



Не могли не задать болельщики и вопроса о самом звёздном новичке команды Николае Жердеве. Сырцов ответил, что он тренируется, при этом прибавляет буквально на глазах. Но то, что хоккеист пропустил длительное время, конечно, сказывается. При этом он мотивирован вернуться и со временем заиграть в КХЛ, понимая, что для этого ему надо показать себя в ВХЛ. Пока есть проблемы с физикой, но это поправимо.



Один из болельщиков заметил, что есть некоторая часть зрителей – «диванные патриоты», которые придут на домашний матч только, чтобы посмотреть на Жердева. И это для команды только плюс, так как играть при заполненных трибунах гораздо приятней. В ответ Злобин пошутил: наверное, его стоит подержать на лавке, чтобы зрители приходили на матчи в ожидании дебюта форварда.



Подняли болельщики и вопрос о праздновании 20-летия ХК «Рязань». Но в клубе пока об этом не задумываются, сейчас главное – достойно начать сезон. Первый матч уже в эту субботу – ХК «Рязань» в гостях играет со «Звездой».



Закончилась встреча заверением болельщиков в том, что они обязательно будут поддерживать свою любимую команду, в том числе и на выездах. После чего была сделана групповая фотография на память.

