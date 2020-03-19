Правительство сможет замораживать цены на лекарства при угрозе эпидемий

В четверг, 19 марта, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволит правительству контролировать цены в тех случаях, когда есть чрезвычайная ситуация, угроза возникновения и распространения инфекционных заболеваний, угроза эпидемии и в случае, если в течение 30 дней происходит необоснованный рост цен на лекарства и медицинские изделия более чем на 30%.

Предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия, которые официально не включены в перечень жизненно важных, но по факту становятся таковыми при определенных угрозах, будут устанавливаться на 90 дней.

– В рязанских СМИ и группах в соцсетях появляется информация о том, что в аптеках повышаются цены на медицинские маски и противовирусные препараты. В основном это связывают с распространением коронавируса в Китае и других странах, а также выявленными случаями заболевания данным вирусом на территории России, – отметила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. – Принятие данного закона позволит не допускать подобных ситуаций и сдержать цены в период, когда нужно сделать все возможное для того, чтобы не допустить распространение вирусов.