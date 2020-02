View this post on Instagram

На перекрестке ул. Грибоедова , в 22:54 произошло столкновение двух машин. Так же был сбит один человек , который стоял на пешиходе . Будьте аккуратны 😰 @marrkova__ #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити