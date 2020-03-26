Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

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На сайте правительства Рязанской области появилась оперативная информация о заболеваемости коронавирусом в регионе. Число выявленных случаев по состоянию на 08.30 четверга, 26 марта, не изменилось. Коронавирус выявлен у двух жителей Рязани – мужчины, вернувшегося из Франции, и его супруги.

Известно о 1035 гражданах, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Под медицинским наблюдение находятся 893 человека, у них взяты анализы на коронавирус. Прошли наблюдение и признаны здоровыми 142 человека.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

