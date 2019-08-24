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Около кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк

Около кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк. Об этом и.о. главы администрации Рязани заявила в субботу, 24 августа, в ходе объезда дворов и территорий.

Осмотрев территорию около кинотеатра, где запланированы укладка асфальта, реконструкция дорожно-тропиночной сети, установка освещения и малых архитектурных форм, Сорокина отметила, что здесь можно организовать скейт-парк. Тем более, что просьбы организовать его не раз поступали в администрацию.

Елена Сорокина отметила, что решать вопрос о создании скейт-парка нужно с общественностью, депутатами и спортивной молодежью.

– С этой инициативой я выйду к Губернатору региона Николаю Любимову, – отметила Елена Сорокина.

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