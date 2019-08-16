Николай Любимов поручил построить школу в центре Рязани

Все оставшиеся в Рязани земельные участки, которые находятся в публичной собственности, передать под строительство образовательных учреждений. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в ходе форума «Образование без границ».

Глава региона отметил, что сегодня город плотно насыщен жилыми объектами, и во многих школах обучение идёт в две смены. Это проблему глава региона поручил решить в течение ближайших лет. Для новой школы на 1600 мест губернатор рекомендовал администрации города площадку бывшего троллейбусного парка в центре Рязани.

– Уверен, что это будет очень хорошая помощь для наших детей и родителей. За счёт строительства такого социально значимого объекта, как новая школа, мы сможем во многом решить в центре Рязани проблему обучения во второй смене, – подчеркнул губернатор.