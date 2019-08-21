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На выставке московского художника рязанцы смогли погрузиться в «Быструю фазу сна»

В среду, 21 августа, в Рязанском художественном музее торжественно открылась выставка «Быстрая фаза сна». Свои работы рязанцам представил московский художник Павел Попов, внук Николая Попова, одного из художников русского авангарда 1920-х годов.

Последнее десятилетие художник проводит лето вместе с женой, живописцем Милой Маркеловой, на рязанской земле.

В экспозиции выставки — около тридцати работ, созданных с начала 1990-х до наших дней. Основная часть картин написана маслом, но важное место в выставке занимает и коллаж. Интересно, что вырезки из журналов стали прототипами для многих будущих картин автора.

«я часто рассуждаю над тем, чем мы являемся, — сказал павел попов. — являемся ли мы просто набором воспоминаний? ведь воспоминания уходят, улетают от нас, а что остаётся? к тому же, нельзя никакое живописное произведение объяснить словами. оно должно быть узнаваемым, и от этого — немного тревожащим».

Павел Попов работает в традиционной технике живописи и занимается картиной в её классическом понимании, однако в его работах прослеживаются черты экспрессионизма. Именно благодаря нестандартному подходу художника, его картины обретают оригинальность и яркость.

Как говорят сотрудники музея, к такому искусству нужно быть готовыми, поэтому выставка заслуживает внимания не только профессионалов и ценителей, но и простых обывателей. Вглядываясь в сюжеты картин, каждый откроет для себя нечто новое.

Выставка будет работать в Рязанском художественном музее до 29 августа 2019 года.

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