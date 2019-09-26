На сцене Театра на Соборной продолжаются Большие гастроли

В четверг, 26 сентября, Севастопольский ТЮЗ показал спектакль «Малыш и Карлсон». Как можно рассказать давно известную историю так, чтобы она затронула сердце?

Кажется, про Карлсона знают все. Все, кому за… А вот малышам пришло время знакомиться с новым для них персонажем (если, конечно, родители заранее не познакомили с книгой или прекрасным советским мультфильмом).

А если познакомили? То как удивить? Конечно, либо оригинальностью постановки, либо… беспредельной искренностью. И, пожалуй, последнее – самое сильное оружие.

Артисты Севастопольского ТЮЗа очень даже успешно справляются… с искренностью. Милый Малыш, очаровательный Карлсон (поистине мужчина в самом расцвете сил), восторженная и немного инфантильная мама Малыша и сногсшибательная домому… простите, домоправительница Фрёкен Бок.

История проста, понятна и легка: он улетел, но обещал вернуться. Это история о настоящем детстве, которое должно быть у каждого ребёнка: с озорством, с причудами, с фантазиями и даже слегка с безумием. С тем, что можно! Можно и еще раз можно.

Рязанские малыши были в восторге. Ещё бы! Здесь тебе и звездное небо, на которое ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно смотреть… всегда-всегда! Здесь тебе и настоящее привидение, которое пугает воров и задорную Фрёкен. Здесь тебе и шалости, и сладости, и веселье. Здесь тебе и исполнение желаний… и – собака!

Подвижные декорации, которые превращают квартиру Малыша в домик Карлсона. Нежный свет, обволакивающий пространство. И целая – такая знакомая, но такая милая и добрая – ИСТОРИЯ.