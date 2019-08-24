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На ретро-фестивале рязанцы отправились «Назад в 90-е»

В пятницу, 23 августа, в рамках «Фестивального лета» на улице Почтовой состоялся ретро-фестиваль «Назад в 90-е». На встречу такого формата пришли сотни рязанцев и гостей города.

В этот раз главная пешеходная улица города преобразилась и заиграла яркими красками: зелёной, синей, оранжевой, фиолетовой. А гости праздника смогли окунуться в атмосферу тех самых «лихих девяностых», о которых многие сейчас вспоминают с ностальгией.

На одной из тематических площадок фестиваля все желающие могли присоединиться к брейк-дансу — одному из главных танцевальных направлений тех лет. Некоторые из гостей праздника даже вспомнили «пионеров» отечественного брейк-данса — команду «Da Boogie Crew». Именно они возродили интерес к этому танцевальному направлению и представляли Россию на международных брейк-фестивалях.

На следующей площадке модельное агентство «SIGMA» продемонстрировало моду 90-х. Одевались тогда кто во что горазд. На смену советской строгости пришли яркие цвета, ассиметрия и эклектика. Высокие хвосты, чёлки, малиновые юбки, синие лосины и косухи со множеством замков и клёпок — вот то, что носили наши соотечественники больше двадцати лет назад.

На главной сцене со стороны Почтамта своими выступлениями рязанцев радовали солисты и творческие коллективы города: Дарья Турбанова, Софья Земяхина, Рената Довгалис, Валерия Накапкина, Лидия Лощинина, Дмитрий Богатов, Лика Войс, ансамбль танца «Мёд», Давид Мкртчян, Андрей Капустин и шоу-группа «Мелоди-MIX», Ксения Морозова, Школа танца «LOONADANCE Center».

Конечно же, звучали русские хиты девяностых: «Тополиный пух» Иванушек International, «Девчонка-Девчоночка» Жени Белоусова, «Ветер с моря дул» Натали, да и куда без «Младшего лейтенанта» Аллегровой!

Также на фестивале можно было познакомиться с настоящими ретро-автомобилями, сфотографироваться на фоне ковра из девяностых и изучить стенд с вырезками из журналов и фотографиями популярных исполнителей того времени.

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