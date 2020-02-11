На модернизацию рязанских библиотек направят дополнительно 792 тыс. рублей

За счет перераспределения средств на 792 тыс. рублей будет увеличена сумма субсидий, направляемых на модернизацию рязанских библиотек. Этот вопрос обсуждался на совещании правительства Рязанской области. На 750 тыс. рублей больше пойдет в 2020 году на подготовку проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. За счет федеральных средств в этом году планируется также приобрести автобус для гастрольных поездок коллектива областного театра кукол.

Участники заседания также одобрили изменения, направленные на конкретизацию Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Рязанской области. Корректировки учитывают сложившуюся правоприменительную практику и результаты контрольных мероприятий за использованием средств фонда.

Так, предлагается установить, что резервный фонд Правительства региона создается в расходной части областного бюджета, выделенные из него средства могут быть использованы исключительно в соответствии с согласованной сметой расходов. Заказчикам предоставляется право изменять цену контракта в случаях и порядке, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.