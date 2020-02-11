На главную Новости Рязани

На модернизацию рязанских библиотек направят дополнительно 792 тыс. рублей

За счет перераспределения средств на 792 тыс. рублей будет увеличена сумма субсидий, направляемых на модернизацию рязанских библиотек. Этот вопрос обсуждался на совещании правительства Рязанской области. На 750 тыс. рублей больше пойдет в 2020 году на подготовку проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. За счет федеральных средств в этом году планируется также приобрести автобус для гастрольных поездок коллектива областного театра кукол.

Участники заседания также одобрили изменения, направленные на конкретизацию Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Рязанской области. Корректировки учитывают сложившуюся правоприменительную практику и результаты контрольных мероприятий за использованием средств фонда.

Так, предлагается установить, что резервный фонд Правительства региона создается в расходной части областного бюджета, выделенные из него средства могут быть использованы исключительно в соответствии с согласованной сметой расходов. Заказчикам предоставляется право изменять цену контракта в случаях и порядке, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани с начала года один работодатель повысил зарплату своим сотрудникам

Администрация
Межведомственная комиссия по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц отчиталась о деятельности за январь 2020 года. Уже в...
Узнать больше

Лиса, которую загрызли собаки в Касимове, бешенством не болела

Новости Рязани
Охотники отмечают, что поведение лис в последнее время значительно изменилось. Сейчас они стали чаще искать пищу рядом с человеком, а не в лесу.
Узнать больше

В Рязани открыли обновленную экспозицию музея Боевой славы имени Молодцова

Новости Рязани
Во вторник, 11 февраля, в Рязани открыли обновленную экспозицию музея Боевой славы им. Героя советского Союза В.А. Молодцова. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани открыли обновленную экспозицию музея Боевой славы имени Молодцова

Новости Рязани
Во вторник, 11 февраля, в Рязани открыли обновленную экспозицию музея Боевой славы им. Героя советского Союза В.А. Молодцова. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню...
Узнать больше

В Рязани похоронили полковника, которого сбил автомобиль

Новости Рязани
Во вторник, 11 февраля, в Рязани похоронили мужчину, которого в субботу на пешеходном переходе сбил автомобиль. Его звали Юрий...
Узнать больше

В репертуар рязанского театра кукол вернулось «… И наказанie»

Культура
8 и 9 февраля на сцене Рязанского театра Кукол состоялось возвращение легендарного спектакля по мотивам романа Фёдора Достоевского «… И наказанie». Спектакль был номинантом...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Йшкар-Оле выступит Евгений Гршковец

В Рязани с начала года один работодатель повысил зарплату своим сотрудникам

Лиса, которую загрызли собаки в Касимове, бешенством не болела