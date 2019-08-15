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На Форуме древних городов рязанцев научили играть в русские шахматы

В четверг, 15 августа, в Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках II международного Форума древних городов прошёл показательный турнир по русским шахматам. На него пришли как именитые шахматисты, так и новички.

Собравших поприветствовали директор библиотеки Наталья Гришина и консультант министерства физической культуры и спорта Рязанской области Евгений Хорошилов.

«мы горды тем, что в традиции русской школы и русской культуры есть такая игра как русские шахматы, — отметила наталья гришина. — это не просто игра, а настоящая философия русского человека, который умел в игре отразить свою ментальность, свой дух и национальный характер» .

Также в турнире приняли участие председатель правления Федерации русских шахмат Владимир Ивановский, вице-президент Федерации русских шахмат, чемпион Европы по русским шахматам, международный гроссмейстер Зарафшан Исаев, президент Федерации русских шахмат, международный гроссмейстер Юрий Долженков и председатель Рязанского регионального отделения федерации русских шахмат Виктор Рыбин. 

Интересно, что таврели (второе название игры) тесно связаны с рязанской землёй: в 1958 году при раскопках на городище Старая Рязань было найдено много фрагментов этой игры, а также обнаружен камень, расчерченный под шахматную доску.

Появление русских шахмат относят примерно к IX веку. Принцип игры немного отличается от классических индийских шахмат. Если в привычных нам шахматах каждая фигура «убивает» любую другую, то здесь фигура берётся в плен и по ходу игры может освобождаться. Все фигуры остаются на шахматном поле до конца игры, поэтому игрок должен мыслить в трёхмерном пространстве. Отсюда и еще одно название — древнерусские 3D шахматы.

Названия фигур тоже другие: волкв (король), князь (ферзь), ратоборец (ладья), лучник (слон), всадник (конь), ратник (пешка), хелга (королевская пешка, дошедшая до последней линии).

Русские шахматы были забыты почти на триста лет и начали возрождаться лишь в 20 веке. В 1997 году были созданы Международная и Межрегиональная федерации. Теперь русские шахматы являются национальным видом спорта. Гости показательного турнира выразили надежду, что популярность игры будет только расти.

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