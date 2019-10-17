Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий: в Дашково-Песочне нет участка для новой поликлиники



В микрорайоне Дашково-Песочня пока пока не определён участок для новой поликлиники. Об этом в ходе отчёта социального блока правительства Рязанской области 17 октября сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

У любого организатора здравоохранения слово «Дашково-Песочня» вызывает боль, — отметил Прилуцкий, отвечая на вопрос о необходимости новой поликлиники в микрорайоне. — Вопрос о строительстве новой поликлиники давно ставится, потому что существующая уже не может эффективно обслуживать население.

По словам министра, беспокойство вызывает и недостаточное количество поликлиник в других районах, которые интенсивно застраиваются. Глава минздрава считает, что необходимо «работать со строителями по поводу социальной инфраструктуры».