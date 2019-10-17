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Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий: в Дашково-Песочне нет участка для новой поликлиники


В микрорайоне Дашково-Песочня пока пока не определён участок для новой поликлиники. Об этом в ходе отчёта социального блока правительства Рязанской области 17 октября сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

  • У любого организатора здравоохранения слово «Дашково-Песочня» вызывает боль, — отметил Прилуцкий, отвечая на вопрос о необходимости новой поликлиники в микрорайоне. — Вопрос о строительстве новой поликлиники давно ставится, потому что существующая уже не может эффективно обслуживать население.
    По словам министра, беспокойство вызывает и недостаточное количество поликлиник в других районах, которые интенсивно застраиваются. Глава минздрава считает, что необходимо «работать со строителями по поводу социальной инфраструктуры».
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