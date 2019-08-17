Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов рассказал о закрытии Форума древних городов

В пятницу, 17 августа, в областной научной библиотеке имени Горького с журналистами пообщался министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. Он рассказал о закрытии II Международного форума древних городов и поделился собственными впечатлениями.

– У меня была возможность увидеть выступления уличных театров: «Шоу великанов» и «Антикварный цирк». Эмоции просто зашкаливают. Очень яркая и насыщенная программа. Наши события интересны в стране, надеюсь, что и в мире, – сказал Виталий Попов.

В 19.00 начнется шествие древних городов. Участники пройдут с площади Театральной через Николодворянскую улицу до цирка.

А в 20.30 на площади у цирка пройдет церемония закрытия Форума древних городов и гала-концертом. Его хедлайнером станет Рязанский губернаторский симфонический оркестр.