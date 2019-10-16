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КВН с участием рязанских десантников скоро покажут по Первому каналу

Во вторник, 8 октября, был сыгран второй полуфинал Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года. Здесь встретились команды «Так-то» (СФУ, Красноярск); «Умные люди» (Рязань); «Наполеон Динамит» (Тюменская область); Сборная Снежногорска (Снежногорск); «Будем дружить семьями» (Москва).

В эфир Первого канала эта игра выйдет в субботу, 26 октября, в 21.20.

Напомним, команда «Умные люди» стала первой рязанской командой, добившейся таких высоких результатов в КВН. До них в Высшей лиге МС КВН играла только одна команда из Рязани – «Чернокнижник».

Фото с сайта kvn.ru

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