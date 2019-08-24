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Курсанты академии ФСИН провели познавательный праздник для дошкольников

22 августа курсанты 213 учебной группы под руководством преподавателей кафедры иностранных языков провели для воспитанников детского сада № 32 «Гномик» праздник «День Государственного флага Российской Федерации».

Маленькие участники узнали много интересного о государственной символике и истории создания Государственного флага. Дети приняли участие в викторинах, эстафетах и играх, разгадывали загадки, делали тематические аппликации.

По словам преподавателей-организаторов, такие мероприятия дают возможность вовлечения курсантов в социально-значимые проекты, способствуют воспитанию духовно-нравственных качеств личности, которые составляют основу ее коммуникативной и социальной активности, развивают умения самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои действия.

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