Из-за коронавируса в Рязани продезинфицируют торговые центры

В Рязанской области проведут дезинфекцию мест массового скопления людей – торговых центров, театров и кинотеатров, спорткомплексов, а также общественный транспорт и заведения общепита. Цель мероприятий – не допустить проникновение и распространение коронавируса.

Предписания о дезинфекции управление регионального Роспотребнадзора и региональный Минздрав направили руководителям и перевозчикам.

Вместе с тем в регионе проверяют поликлиники и инфекционные отделения больниц на предмет эпидемии у пациентов с аналогичными симптомами. В Рязанской области уже проверили 28 отделений в восьми медицинских организациях.

Для медработников провели обучающие семинары, а также определили алгоритм лабораторной диагностики лиц с подозрением на опасное заболевание.

Особое внимание в больницах уделяют гражданам, приехавших в Рязань из КНР. Их ежедневно обследуют специалисты. В настоящее время в регионе признаков заболеваний не выявлено.