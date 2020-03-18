Инструкция для госслужащего: как отличить подарок от взятки

Как получить подарок и не нарушить при этом закон. РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области в рамках проекта «Прокуратура поясняет» представляют инструкцию для госслужащих.

Госслужащим необходимо помнить, что они обязаны уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями государственный орган, фонд или иную организацию, в которых они проходят государственную службу или осуществляют трудовую деятельность (далее — госорган).

При получении подарка подтвержденной стоимостью до 3 тыс. руб. госслужащему необходимо представить в уполномоченное структурное подразделение госоргана уведомление о получении подарка в двух экземплярах. К нему нужно приложить документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый или товарный чеки, иной документ об оплате (приобретении) подарка). Уведомление представляется в течение трех рабочих дней со дня получения подарка или возвращения из командировки. Подарок при этом госслужащий вправе оставить себе.

Если подтвержденная стоимость полученного подарка превышает 3 тыс. руб. или неизвестна, одновременно с уведомлением необходимо сдать подарок в уполномоченное структурное подразделение госоргана в течение пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. До передачи подарка по акту приема-передачи госслужащий несет ответственность за утрату или повреждение подарка.

Если стоимость подарка неизвестна, она определяется экспертным путем. Подарок стоимостью не более 3 тыс. руб. должен быть возвращен госслужащему. При стоимости подарка свыше 3 тыс. руб. госслужащий вправе его выкупить. Для этого нужно не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка направить на имя представителя госоргана заявление.

За нарушение установленных ограничений, в том числе в отношении получения подарков, госслужащий может быть привлечен к дисциплинарной (замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение в связи с утратой доверия), а также к административной ответственности (ст. 19.28 КоАП РФ; п. 1.1 ч. 1 ст. 37, ст. ст. 59.1, 59.2 Закона N 79-ФЗ).

Также возможно привлечение госслужащего к уголовной ответственности за взятку при наличии в его действиях состава преступления (ст. 290 УК РФ).

Подарок и взятка различаются по мотиву и характеру получения.

Мотивами для вручения подарка является уважение, симпатия, благодарность, чувство морального долга у дарителя к одаряемому. В связи с подарком у одаряемого не возникает встречных обязательств.

Мотивом для дачи взятки является корыстный умысел в виде достижения правовой, имущественной, коммерческой, иной цели для получения выгоды, обогащения либо освобождения от ответственности. У взяткополучателя при этом присутствует мотив обогащения.

Взятка носит возмездный характер, так как от взяткополучателя ожидается соответствующее поведение (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24):

– входящие в служебные полномочия действия либо бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц;

– способствование в силу должностного положения совершению указанных действий (бездействию);

– общее покровительство или попустительство по службе;

– совершение незаконных действий (бездействие).