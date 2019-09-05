Главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов рассказал, в какой хоккей будут играть «горожане»

В преддверии старта «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов подвел итоги предсезонной подготовки, открыл секрет – в какой хоккей будут играть «горожане» и высказал свое мнение по поводу изменений в Лиге.



«Процесс притирки друг к другу еще не закончен»



— Александр Геннадьевич, первый вопрос традиционный: подведите итоги предсезонки.



— Запланированную программу подготовки команда выполнила полностью. Если брать игры, то их было восемь. Первые пять, к сожалению, уступили. Но, что обнадеживает, следующие три выиграли.



— С пониманием возможностей клуба, насколько вы удовлетворены комплектованием?



— Что сказать? Что есть – то есть. Рассуждать – доволен я или нет – не совсем уместно. Давайте ответим корректно: комплектация команды будет продолжаться. А вообще, уровень игрока можно увидеть только по ходу чемпионата. Поскольку товарищеская игра всегда лучше, чем тренировка, а официальная игра – лучше, чем товарищеская.



— Пройдемся по линиям. Предположу, что вратарская вызывает у вас меньше всего головной боли?



— (задумывается) Давайте отложим ответ на этот вопрос. На данный момент эти вратари меня устраивают. Как будет дальше – покажут только официальные игры.



— Защита. На бумаге подбор игроков выглядит неплохо. Но на деле пока беда – 0:3, 0:7, 1:5…



— Здесь вопрос не только в защите. Когда команда пропускает, в этом виноваты все – и вратарь, и защитники, и нападающие. Все шесть человек, которые находятся на площадке, участвуют как в пропущенных шайбах, так и в заброшенных. Поэтому сваливать указанные вами результаты только на защитников я не стал бы. Притираются потихонечку друг к другу. Ищу оптимальные сочетания. Появляются новые игроки. Идет рабочий процесс.



— К слову, об участии всех шести человек в заброшенных/пропущенных шайбах. Практически все новички ХК «Рязань» в прошлом сезоне имеют минусовой показатель полезности. Реально сломать психологию, когда привыкаешь пропускать больше, чем забрасывать?



— Пытаемся это сделать. Ведем работу на тренировках, теоретические занятия проводим. Да, это непросто сделать. Но все же у нас защитники с определенным опытом – и в ВХЛ поиграли, есть кто и в КХЛ. Но… Процесс притирки друг к другу еще не закончен.



— Контрольных матчей мало было…



— Как показывает развитие событий – да, недостаточно. Только начали набирать обороты после турнира в Пензе – пауза. Сыграли два контрольных матча с ХК «Ростов» — и вновь до старта в чемпионате пауза. Ну и, к сожалению, пока я не знаю возможностей своей команды по сравнению с ТОП-клубами, с которыми мы просто не играли. Встречались с крепкими, хорошими командами, но которые, скорее всего, будут середняками. А вот что ждать от ХК «Рязань» в играх с ТОП-клубами – не знаю. Это покажут только официальные встречи.



«В открытый хоккей играть не будем»



— Немного антропометрии. Демаков – рост 195 сантиметров, Лазарев – 191, Осипов – 188, Яценко – 190, Моренец – 193. Ориентировались на гренадеров в селекции?



— Защитник должен быть большим. Если он небольшой, значит должен быть очень маневренным. Из того, что нам предлагали, получился, наверное, оптимальный вариант. Каждая кандидатура тщательно отбиралась, кого-то я знал лично. Будем работать с теми защитниками, что есть, выводить их на более высокий уровень.



— Нападение. Забрасываем пока мало. Это было и с «Ижсталью», и на «Кубке «Дизеля», да и в играх с ХК «Ростов»…



— В двух играх с ростовчанами мы забросили пять шайб. Это нормальный, средний результат по уровню ВХЛ. Я не могу вам гарантировать, что в чемпионате мы будем забрасывать больше. Многое будет зависеть от того, сколько мы пропускаем. Давайте говорить откровенно: даже три шайбы ХК «Рязань» будет забрасывать не в каждом матче. Значит надо отработать в обороне, в том числе и нападающим. В открытый хоккей наша команда точно играть не будет при наших реалиях, к сожалению. В межсезонье в тех матчах, что выиграли – надежно сыграли в обороне. Там где пытались сыграть в открытый хоккей – было 0:7…



— Наше пополнение в атаке – в основном игроки третьего-четвертого звеньев своих клубов. Кто способен перестроиться и выйти на лидирующие позиции?



— Вот для кого-то – мы и на собраниях говорим – это будет чуть ли не единственной возможностью заявить о себе, закрепиться в ВХЛ. Ребята все это понимают, стараются. У кого получится? Это покажет только время. Сейчас уже есть какие-то наметки. Например, матчи с ХК «Ростов» неплохо провела молодежь. Но одно дело хорошо сыграть в одной-двух товарищеских встречах, другое – хорошо пройти весь сезон против взрослых, хорошо укомплектованных команд. Впрочем, все будет зависеть от них самих.



— ХК «Рязань» подписал контракт с Николаем Жердевым. При всех его достоинствах, не внесет ли появление такой мощной, авторитетной фигуры, к которой приковано внимание, без преувеличения, всей страны (и не только), какой-то дискомфорт во внутрикомандную атмосферу?



— Первые впечатления у меня самые положительные от работы с Николаем. Он выполняет все общие требования, не пытается как-то поднять себя, не требует к себе особого внимания. Вопрос в том – насколько быстро он наберет форму? Да, мы понимали, подписывая с ним контракт, что идем на определенный риск. Хочется надееться, что этот риск будет оправдан. Пока для меня головная боль – но это приятная головная боль – подобрать для Жердева оптимальных партнеров в звено. Ведем работу над этим.



«Оптимальный вариант – 32 команды»



— Теперь о чемпионате. Ваше отношение к расширению ВХЛ, делению на Конференции и Дивизионы?



— До бесконечности ВХЛ расширяться, конечно, не может. Но коли расширение происходит, то хотелось бы, конечно, чтобы это было за счет российских команд. Оптимальным, считаю, было бы 32 команды-участницы, которые очень удачно делились на дивизионы по 8 команд. Деление на Конференции позволило пусть немного, но оптимизировать бюджеты, сократить расходы: все же внутри конференций команды будут проводить игр больше, чем с соседней конференцией. Но, в любом случае это решение руководство Лиги, мы принимаем то, что есть.



— Тем не менее, пока мы имеем в плюсе еще по одной команде из Китая и Казахстана, а также «Хумо» из Узбекистана. С кем играть сложнее, интереснее – с российскими или иностранными командами?



— Так в зарубежных командах играют в основном россияне. Так что… Разумеется, что с командами, которые имеют давние традиции, свою систему – играть сложнее. Нелегко и с теми, кто является фарм-клубами КХЛ, то есть имеют регулярную подпитку от-туда. Ну а с теми, кто собирается «с листа», немного проще. К сожалению, сейчас мы фактически входим в их число.



— Кто, по вашему мнению, фаворит Конференции «Запад», а кто наш прямой конкурент за выход в плей-офф?



— У нас в Конференции 18 команд теперь. А в плей-офф выйдут всего восемь. При этом, гарантированно там будут от силы 4-5 клубов, не более. И то – при определенном стечении обстоятельств. За остальные путевки пойдет нешуточная борьба. Называть какие-то команды применительно к какой-то роли мне сейчас не хотелось бы. Составы настолько обновились, что предполагать сейчас кто как себя покажет – бессмысленно. Мне, например, очень понравился на турнире в Пензе «Буран» — хороший, сыгранный состав, имеет постоянную подпитку от клуба-партнера из Ярославля. «Торпедо-Горький» — в той же Пензе ему мы крупно уступили. Хотя к той игре не готовы оказались сами – накануне играли вечерний матч с хозяевами, а вновь на лед необходимо было выходить уже в 13.00, не восстановились. Но нижегородцы очень понравились – быстрые, мощные, что немаловажно для современного хоккея.



— Стартуем выездом «Звезда» — «Химик» — «Хумо». Подходит для разгона?



— Сложные соперники, что говорить, которые играют в совершенно разный хоккей. С хорошим балансом между атакой и нападением.



Беседовал Михаил СОЛДАТОВ

