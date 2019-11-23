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Главные фото недели

Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

Юная рязанка участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России»
С днём рождения, Дед Мороз!
Рязанскому дворцу молодёжи исполнилось 50 лет
В Рязанской клинической больнице открыли новое терапевтическое отделение
Рязанский десантник стал чемпионом России по боксу
В день рождения Деда Мороза в Рязани провели легкоатлетический забег
Участницей «Рогов в городе» стала сотрудница рязанского банка
В Рязани презентовали новые музыкальные инструменты, стоимостью более 7,5 млн рублей
День рождения РИА «7 новостей» – Нам 16 лет!
В шестой день «Свиданий на Театральной» рязанцы познакомились с необычной «Снегурочкой»
В Рязани прошёл праздничный концерт, посвященный Дню матери

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