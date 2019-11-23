На главную Новости Рязани Главные фото недели Новости РязаниОбществоТоп новостьФото Главные фото недели 23.11.2019 17:25 Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Юная рязанка участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России» С днём рождения, Дед Мороз! Рязанскому дворцу молодёжи исполнилось 50 лет В Рязанской клинической больнице открыли новое терапевтическое отделение Рязанский десантник стал чемпионом России по боксу В день рождения Деда Мороза в Рязани провели легкоатлетический забег Участницей «Рогов в городе» стала сотрудница рязанского банка В Рязани презентовали новые музыкальные инструменты, стоимостью более 7,5 млн рублей День рождения РИА «7 новостей» – Нам 16 лет! В шестой день «Свиданий на Театральной» рязанцы познакомились с необычной «Снегурочкой» В Рязани прошёл праздничный концерт, посвященный Дню матери ‡агрузка... тегифото неделифотообзорНовости СМИ2 Загрузка... Новости МирТесен