Глава региона опубликовал видео с «Авимикса-2019» в Рязанской области

На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова появилось видео с показательных выступлений на полигоне Дубровичи. На ролике длительностью 56 секунд видны самые яркие моменты торжественного открытия и соревнований.

Соревнования на небе над Рязанью губернатор назвал «Невероятной мощью и отвагой» и восхитился мужеством и профессионализмом лётчиков.

Отметим, что тактический эпизод «Авиамикс-2019» уже успел стать одним из излюбленных мероприятий в Рязани. Жители и гости города с удовольствием приезжают на полигон Дубровичи, чтобы увидеть яркое авиа-шоу.