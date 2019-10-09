ГИБДД ищет свидетелей ДТП в Рязани

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествий:



11 мая 2019 года, примерно в 8:15, в Рязани вблизи дома №86 стр.1 по улице Новой 28-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Ярис», совершил наезд на 60-летнего жителя областного центра.



В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.



2 сентября 2019 года, примерно в 22:50, в Рязани вблизи дома 1А по улице Зубковой 47-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.



В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Личность пешехода устанавливается.



10 сентября 2019 года, примерно в 19:30, в Рязани вблизи дома 29/28 по улице Дзержинского 19-летний житель областного центра, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на 28-летнюю жительницу Милославского района.



В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована.



Если Вы стали очевидцем каких-либо из указанных происшествий или располагаете информацией по данным фактам ДТП, просим обращаться в отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г.Рязань, ул.Фирсова, д.12, корп.1 или по телефону 29-72-56.

