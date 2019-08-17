Евгения Мальцева рассказала о спонсорстве в Школе древних городов

В субботу, 17 августа, в Школе древних городов на Рязанской ВДНХ выступила директор и основатель компании Sponsor Consulting Евгения Мальцева. Она провела мастер-класс «Были бы деньги — идеи найдутся! Как найти спонсора на проект?».

Евгения Мальцева поделилась с рязанцами своим секретом успеха. Она рассказала, как системно работать по привлечению партнёров и спонсоров для реализации проектов.

– Спонсорство это не про убеждения, это про задачу. С 2014 по 2018 год рынок спонсорства вырос на 9%. Наиболее частые спонсоры в 2018 году были: спортивные бренды, банки и телеком-операторы, – рассказала спикер.

Евгения Мальцева объяснила, как разрабатывать бизнес-модель проекта от обложки до оценки проекта, как составлять обложку, как формировать предложение, реализация проекта, отчётность.

– Это тяжёлая работа, но у этой работы есть результат. Все детали формируют вовлечённость, доверие к вашему проекту. Мы сейчас работаем в век репутации, – добавила спикер.