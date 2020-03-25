Ермишинского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов

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Изображение Павел К. с сайта Pixabay
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Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Ермишинского района Рязанской области, в нарушение положений Налогового кодекса Российской Федерации не представил в Межрайонную ИФНС России № 4 по Рязанской области налоговые декларации по НДФЛ, налог с полученного дохода не исчислил и не уплатил. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога составила более 950 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления УЭБиПК УМВД России. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемых. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается

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