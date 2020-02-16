Елена Сорокина рассказала, что для неё значит война в Афганистане

Глава администрации Рязани Елена Сорокина разместила у себя на странице в Фейсбуке пост о войне в Афганистане. В нём она рассказала, что значит эта война лично для неё.



О том, что есть такая страна и там погибают люди, Сорокина узнала в 9 лет. 31 декабря 1979 года около 11 часов вечера она вместе с семьёй услышала крик на улице. Оказалось, что к их соседке привезли гроб с погибшим родственником.



В 1982 году с войны вернулся родственник Елены.



– … а я удивляюсь, как у него 20-летнего, пришедшего из Афганистана, в волосах седая прядка, – написала Сорокина.



В 1989 году жених подруги Елены Сорокиной подал рапорт об увольнении из военного училища в Рязани.



– … там, в Афганистане, остались два года его жизни и его лучший друг, – написала Сорокина.



Напомним, в субботу, 15 февраля, в Рязани прошли траурные мероприятия в память о погибших воинах-интернационалистах.

