Дзюдоисты из Рязани завоевали награды Всероссийских соревнований в Твери

Дзюдоисты из «Кометы» завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.



В минувшее воскресенье в Твери прошли 7-е Всероссийские соревнования по дзюдо, посвящённые памяти президента городской федерации дзюдо В.В. Перминова.



Соревнования собрали на татами ФОКа имени Султана Ахмерова 85 участников (65 мужчин и 20 женщин) из 17 субъектов РФ и шести федеральных округов. В программе турнира определялись победители и призеры в 14 весовых категориях. На кону были не только медали, дипломы и призы, но и возможность выполнить норматив Мастера спорта России.



Дзюдоистам СДЮСШОР «Комета» удалось завоевать две золотые медали. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Константин Мельник (в/к 66 кг) и Гагик Закарян (в/к 90 кг). Кроме того, Константин Мельник выполнил норматив Мастера спорта России. Тренеры-преподаватели спортсменов Станислав Жуков и Валерий Богодаев.

