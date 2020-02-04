Дорожники предупредили рязанских водителей о резком ухудшении погоды

С 5 по 9 февраля на федеральных трасса, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ.



– В Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидаются дождь, снег при понижении температуры воздуха до 9 градусов мороза и усилением ветра, – говорится в пресс-релизе.



Также синоптики прогнозируют снегопад, при котором видимость ухудшится до 500 метров, а в Тамбовской и Рязанской областях ожидаются сильные морозы, также возможен небольшой снег.



Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 499 единиц техники (в Рязанской области — 32, в Тамбовской — 164, в Воронежской — 12, в Волгоградской — 181, в Ростовской — 110). Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на дорогах. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме.



ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

