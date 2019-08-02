Документы на конкурс на должность главы администрации Рязани подала Елена Сорокина

Ещё одним претендентом для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани стала Елена Сорокина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Рязанской городской Думы.
Елена Сорокина сейчас является исполняющим обязанности главы администрации Рязани. В администрации она занимает должность заместителя главы.
Также в последние минуты до окончания приёма документов их подаёт ещё один кандидат, бизнесмен Геннадий Шитиков.
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