На главную Рязань Политика Документы на конкурс на должность главы администрации Рязани подала Елена Сорокина
РязаньПолитика

Документы на конкурс на должность главы администрации Рязани подала Елена Сорокина

Ещё одним претендентом для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани стала Елена Сорокина. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Рязанской городской Думы. 

Елена Сорокина сейчас является исполняющим обязанности главы администрации Рязани. В администрации она занимает должность заместителя главы. 

Также в последние минуты до окончания приёма документов их подаёт ещё один кандидат, бизнесмен Геннадий Шитиков. 

Конкурс на должность главы администрации Рязани
Шестым участником конкурса на должность главы администрации Рязани стал Андрей Ильичёв
Рязанский обком КПРФ сделал заявление по поводу конкурса на должность главы администрации Рязани  
Александр Ачалов пояснил, почему участвует в конкурсе на должность главы администрации Рязани 
Документы для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани подал ещё один кандидат 
Четвёртым кандидатом на пост главы администрации Рязани стал Александр Ачалов
Появился ещё один кандидат на пост главы администрации Рязани 
Появился второй кандидат на должность главы администрации Рязани 
Появился первый кандидат на должность главы администрации Рязани
Загрузка...

Лента новостей

Документы на конкурс на должность главы администрации Рязани подала Елена Сорокина

В Рязани прошёл флешмоб дедов Морозов

video

Life показал видео о том, что можно «есть в Рязани»

Монеты с воинской выучкой. 155 финансовых историй

В Рязанском кардиодиспансере на тысячу в год увеличивается количество малоинвазивных операций

В Областной прокуратуре прокомментировали ситуацию с воздухом в Дашках

Рязанец угрожал убить родственника сковородкой

В Рязанской области представили опыт реализации в регионе нацпроекта «Здоровье»

Что посмотреть в Рязани в День города

«Ноев Ковчег» оштрафовали на полмиллиона за незаконное строительство в Рязани

Рязанка выиграла квартиру в лотерею

В Рязани возбудили уголовное дело по факту гибели заключённого

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Глава администрации Скопинского района посетил село Горлово

Председатель Рязанской облдумы показал результаты удачной «тихой охоты»

Появился первый кандидат на должность главы администрации Рязани