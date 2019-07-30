Александр Ачалов пояснил, почему участвует в конкурсе на должность главы администрации Рязани

Депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов рассказал, почему подал документы для участие в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Соответствующее видео он выложил на своей странице ВКонтакте.
Ачалов рассказал, что в течение нескольких недель встречался с жителями города, руководителями различных предприятий, коллегами из областной и городской Думы. Они высказали ему слова поддержки.
– Решение обдумано и принято, – рассказал Ачалов. – Люблю Рязань, верю в вашу поддержку!
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