Александр Ачалов пояснил, почему участвует в конкурсе на должность главы администрации Рязани

Депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов рассказал, почему подал документы для участие в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Соответствующее видео он выложил на своей странице ВКонтакте.



Ачалов рассказал, что в течение нескольких недель встречался с жителями города, руководителями различных предприятий, коллегами из областной и городской Думы. Они высказали ему слова поддержки.

