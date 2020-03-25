Директора муниципальной управляющей компании и его заместителя подозревают в служебном подлоге

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Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и заместителя директора муниципальной управляющей компании города по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



В ходе предварительного следствия установлено, что директор муниципальной управляющей компании города и его заместитель фиктивно трудоустроили в указанную организацию дочь заместителя директора. При этом были изданы и подписаны необходимые документы для приема последней на работу. В период фиктивного трудоустройства предприятием осуществлялось начисление ей заработной платы, стимулирующих выплат, а также выплаты страховых взносов на ее обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.



В ходе расследования обвиняемые признали свою вину, способствовали расследованию преступления и загладили причиненный преступлением вред. Они впервые совершили преступление небольшой тяжести, в связи с чем следствие ходатайствовало перед судом о применении к ним меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.



В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства в рамках расследования уголовного дела следователем в адрес главы администрации муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По результатам рассмотрения представления директор МУП «МУК г. Сасово» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности.

