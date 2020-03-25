Директора муниципальной управляющей компании и его заместителя подозревают в служебном подлоге

7info
Видео

Задержаны подозреваемые, взорвавшие банкомат в рязанском супермаркете

Задерживали их одновременно в разных местах: одного в аэропорту после возвращения из Таиланда, другого в Коломне, ещё двоих в Тульской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Определены сроки весенней охоты в Рязанской области

В южных районах области охота продлится с 28 марта по 6 апреля, в северных с 4 по 13 апреля.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани за неделю отремонтировали более 800 метров проводов уличного освещения

В Рязани за неделю отремонтировали более 800 метров проводов уличного освещения. Работы велись на улицах Станкозаводской, Интернациональной, Новой, Грибоедова, Щедрина, Новаторов, Пирогова...
Узнать больше
Новости Рязани

Бывший полицейский, сбивший насмерть пешехода в Рязани, получил условный срок

Напомним, ДТП случилось на Касимовском шоссе поздно вечером 19 октября 2019 года. Под колёсами автомобиля Hyundai погиб 43-летний житель Рязани.
Узнать больше
Новости Рязани

Обзор новостей за 18 марта

Что произошло в Рязани за минувшую среду? Городскую клиническую больницу №10 города Рязани присоединили к ОКБ. Распоряжение правительства Рязанской...
Узнать больше
-

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и заместителя директора муниципальной управляющей компании города по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

В ходе предварительного следствия установлено, что директор муниципальной управляющей компании города и его заместитель фиктивно трудоустроили в указанную организацию дочь заместителя директора. При этом были изданы и подписаны необходимые документы для приема последней на работу. В период фиктивного трудоустройства предприятием осуществлялось начисление ей заработной платы, стимулирующих выплат, а также выплаты страховых взносов на ее обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В ходе расследования обвиняемые признали свою вину, способствовали расследованию преступления и загладили причиненный преступлением вред. Они впервые совершили преступление небольшой тяжести, в связи с чем следствие ходатайствовало перед судом о применении к ним меры уголовно-правового воздействия в виде судебного штрафа.

В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства в рамках расследования уголовного дела следователем в адрес главы администрации муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. По результатам рассмотрения представления директор МУП «МУК г. Сасово» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Названа средняя зарплата регионального директора по продажам ﻿

Новости Рязани
Средняя зарплата регионального директора по продажам в Рязани – 129 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поискам работы...
Узнать больше

В Рязани будут судить женщину, ударившую сотрудника полиции

Новости Рязани
Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы...
Узнать больше

Ермишинского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов

Новости Рязани
Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Свежие данные о распространении коронавируса в Рязани

Новости Рязани
На данный момент известно о 930 жителях Рязани и области, приехавших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран.
Узнать больше

Определены сроки весенней охоты в Рязанской области

Новости Рязани
В южных районах области охота продлится с 28 марта по 6 апреля, в северных с 4 по 13 апреля.
Узнать больше

Николай Любимов записал видеообращение к рязанцам

Видео
Тема обращения – коронавирусная инфекция. Меры, принятые для нераспространения заразы в Рязанской области, глава региона назвал беспрецедентными и эффективными.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Названа средняя зарплата регионального директора по продажам ﻿

Хоккейный тренер находится в коме после избиения в Видном

Пьяная женщина устроила ДТП, уезжая от полицейских