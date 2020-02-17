В понедельник, 17 февраля, на заседании комитета Рязанской городской Думы по развитию местного самоуправления депутаты обсудили проблему наказания автовладельцев, паркуюших машины на газонах.

Сейчас наказать таких водителей фактически невозможно, так как ГИБДД не имеет права сообщать сведения о владельцах транспортных средств. На уровне города эту проблему не решить, она связана с федеральным законодательством.

Как сообщила Лариса Максимова, депутаты подготовили письма, в которых сформулированы инициативы по решению этого вопроса. Письма направлены депутатам Госдумы от Рязанской области.