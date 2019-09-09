День открытых дверей в многопрофильной клинике «МедКом»

В воскресенье, 8 сентября, в многопрофильной клинике «МедКом» на улице Бирюзова, 26Б состоялся День Открытых Дверей. Такой формат мероприятия клиника организовывает в первый раз, но обещает, что это станет доброй традицией.

В этот день рязанцы могли попасть на бесплатный прием к любому специалисту. В их числе были терапевт, кардиолог, невролог, гинеколог, терапевт, офтальмолог, ЛОР, дерматолог, хирург, гастроэнтеролог, уролог, массажист а также к врачу УЗ-диагностики. Кроме того, у всех желающих была уникальная возможность посетить медицинские кабинеты, оценить оборудование нового поколения, которое используется специалистами клиники.

– Мы давно хотели провести день открытых дверей, чтобы у людей появилась возможность познакомиться с нашей клиникой: оценить оснащенность кабинетов, комфорт нахождения в наших стенах, познакомится со специалистами. Сделать это, в первую очередь, для того, чтобы показать нашу открытость, и развеять миф о том, что платная медицина – это дорого и некачественно. – Поделилась с журналистами исполнительный директор ГК «МедКом» Мария Чернышова.

День Открытых Дверей явился стартом работы в выходные дни. Теперь двери клиники «МедКом» на Бирюзова открыты 7 дней в неделю.

– Комфорт пациентов является для нас неотъемлемой частью нашей работы. Статистика за последние годы показывает увеличение количества обращений в выходные дни, что логично из-за растущего ритма жизни. Мы не смогли обойти этот факт стороной, поэтому с сегодняшнего дня начинаем работать без выходных, – пояснила Мария Чернышова.

Напоминаем, что компания «МедКом» – это сеть медицинских клиник, насчитывающая три филиала в городе Рязань. Два центра, расположенных на улицах Фрунзе и Пожалостина, зарекомендовали себя, помогая пациентам с комфортом проходить медицинские осмотры. Клиника на Бирюзова является многопрофильной и постоянно расширяет спектр своих услуг.